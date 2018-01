Mehr Wertschätzung gegenüber den 1b-Teams

Am 2. Jänner beginnt der 5. Seehallencup in Hard mit der 1b-Vorrunde. Alle Infos auf Ländlekicker.VOL.AT

30 1b-Mannschaften starten heute am 2. Jänner in das Turnier in Hard und spielen um den Preisgeldkuchen von 2100 Euro. Allein auf den Sieger wartet ein Scheck in Höhe von 600 Euro. Der eigene Bewerb für die zweiten Kampfmannschaften der heimischen Klubs hat sich mittlerweile etabliert und ist zu einem fixen Bestandteil der Hallensaison geworden. „Wir mussten aufgrund von zeitlichen Problemen sogar wieder einigen Teams eine Absage erteilen“, sagt Turnierchef Markus Gartner und verspricht: „In den nächsten Jahren wollen wir auch das 1b-Turnier schrittweise vergrößern und den zweiten Garnituren mehr Wertschätzung entgegenbringen“. Zum dritten Mal wird ein echter 1b-Champion gekürt. Das heißt im Klartext: Der 1b-Sieger muss sich nicht danach noch im Hauptturnier beweisen. In den nächsten drei Tagen werden die sechs Vorrundengruppen gespielt. Die Halbfinalis folgen am 9./10. Jänner, die Amateurkicker haben nach der Gruppenphase mehr Zeit für die Regeneration. Neu ist der Modus sowohl im 1b- bzw. Einserturnier: Ein Achterfeld wird am großen Finaltag (13. Jänner) – zusammen mit dem Einserturnier – um den Sieg kämpfen. Damit erhalten die teilnehmenden Teams noch mehr Spielzeiten auf dem modernen Kunstrasen und eine noch größere Chance einen Topplatz zu fixieren. Somit erstreckt sich der 1b-Bewerb über elf Tage.