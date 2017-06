Mehr Unternehmen gegründet als geschlossen

Rund 80 Prozent der neu gegründeten Unternehmen hatten im Erhebungsjahr keine unselbstständig Beschäftigten; etwa 15 Prozent hatten im Jahr der Gründung bis zu vier Angestellte, nur 3,2 Prozent zwischen fünf und neun Mitarbeiter und lediglich 1,4 Prozent mehr als zehn Arbeitnehmer. Im Schnitt entstanden pro Neugründung 1,6 Arbeitsplätze. In Summe gab es 2015 dank Neugründungen über 69.000 zusätzliche Jobs; gleichzeitig gingen infolge von Schließungen mehr als 57.000 Stellen verloren.

Die Neugründungsrate (gemessen an den insgesamt am Markt aktiven Unternehmen) war mit 7,9 Prozent nahezu stabil (2014: 8,0 Prozent). Die Schließungsrate erreichte 6,5 Prozent. Die Fünfjahresüberlebensrate bei den jungen Betrieben beträgt laut Statistik Austria nur 50,7 Prozent, also nur die Hälfte gibt es fünf Jahre nach der Gründung noch.

Die besten Chancen haben Firmen in den Bereichen Energieversorgung (73,6 Prozent), Wasserversorgung und Abfallentsorgung (67,5 Prozent), Grundstücks- und Wohnungswesen (63,4 Prozent) sowie Herstellung von Waren (61,2 Prozent). Am schwierigsten haben es Neugründungen in den Bereichen Bergbau (mit einer Überlebensrate nach fünf Jahren von 42,1 Prozent), Verkehr (43 Prozent), Beherbergung und Gastronomie (45 Prozent), Handel (48,8 Prozent) sowie Kunst, Unterhaltung und Erholung (49,1 Prozent).

89,5 Prozent der jungen Firmen entstanden 2015 im Dienstleistungsbereich. Dabei dominierten das Gesundheits- und Sozialwesen (mit 10.316 Neugründungen), der Handel (6.904) sowie die freiberuflichen/technischen Dienstleistungen (5.656). Zum Gesundheits- und Sozialwesen zählen etwa die Hauskrankenpflege, Pflegeheime und die Tagesbetreuung von Kindern. Am geringsten war der Anteil neu gegründeter Unternehmen bei Finanz- und Versicherungsleistungen, im Grundstücks- und Wohnungswesen (jeweils 5,2 Prozent) sowie bei den freiberuflichen/technischen Dienstleistungen (6,2 Prozent).

