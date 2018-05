Mehr Stadionatmosphäre im Schnabelholz

Die Arbeiten zum Neubau der Südtribüne in der Cashpoint Arena gehen in die Endphase und rechtzeitig zum letzten Heimspiel der Saison am 27. Mai können die Fans den neuen Sektor wieder übernehmen.

Altach Nachdem im Dezember die alte Stehplatztribüne in der Altacher Arena abgebrochen wurde, enstand nun eine neue imposante Südtribüne mit Eckverbauung und brachte somit einen weiteren großen Schritt Richtung mehr Stadionatmosphäre.

Baumeisterarbeiten wurden abgeschlossen

Die neue Fantribüne in der Cashpoint Arena wird 2.200 Personen bei nationalen Spielen (1.200 Steh- bzw. 1.000 Sitzplätze) und 1.650 Personen bei internationalen Spielen Platz bieten und auch die Sitzplatzkapazität im Stadion im Schnabelholz wird mit der Baumaßnahme auf 5.000 Personen erhöht. In den letzten Wochen wurden nun die Baumeisterarbeiten, sowie die Dachkonstruktion abgeschlossen. Aktuell erfolgt die Bespannung mit einem Membrandach und die Montage der Sitzplatzsektoren durch die Funktionäre des SCR Altach. Den Abschluss bilden dann noch die Schlosserarbeiten, sowie die Montage der Lichter und der Beschallung.

Feierliche Eröffnung der neuen Fohrenburger Südtribüne