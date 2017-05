Mehr Sicherheit für Unternehmer

Die persönliche Vorsorgeplanung ist nach wie vor sehr wichtig und gibt Sicherheit im Alter. „Daher ist es der Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. (VLV) ein Anliegen, ihren Kunden bestmögliche Konditionen für die eigene Pensionsvorsorge bieten zu können. Trotz gesenktem Rechnungszins, mit welchem die einbezahlten Sparbeiträge verzinst werden, bieten wir unseren Kunden nach wie vor eine hohe Gesamtverzinsung.“ Das erklären im Gespräch mit den VN die Vorstände Direktor Robert Sturn und Direktor Mag. Klaus Himmelreich. Sie verweisen darauf, dass aufgrund von bereits beschlossenen Reformen durch die Bundesregierung und zu erwartenden Entwicklungen mit einem Rückgang der staatlichen Pensionsleistungen zu rechnen ist. Dies kann durch eine zusätzliche private Pensionsvorsorge abgefedert werden.

Hohe Gesamtverzinsung

„Für unsere Kunden beträgt die Gesamtverzinsung (Rechnungszinssatz plus Gewinnbeteiligung) derzeit 3,5 Prozent pro Jahr. Mit dieser Verzinsung erreichen wir eine Spitzenposition in Österreich. Diese Verzinsung ist KEST-frei und eine gleichwertige Veranlagung mit dieser Sicherheit ist praktisch nicht zu finden. Wir als regionale Versicherung sind bemüht, unseren Kunden auch zukünftig beste Konditionen für ihre persönliche Altersvorsorge zu garantieren“, bekennt sich Direktor Robert Sturn dazu. In der heutigen Zeit ist es wichtig, eine lebenslang garantierte Pension zu erhalten, gerade wenn die durchschnittliche Lebenserwartung überschritten wird. Die Veranlagungsstrategie wird so gestaltet, dass trotz hoher Sicherheit bei der Veranlagung eine sehr gute Rendite auf das veranlagte Kapital erwirtschaftet werden kann. „Unsere Veranlagung sichert nachhaltig das Kapital unserer Kunden und stärkt unser Unternehmen im Gesamten“, betont Direktor Mag. Klaus Himmelreich die Notwendigkeit einer ausgewogenen Veranlagungsstrategie.

Die Pensionslücke schließen

Eine private Pensionsvorsorge (Rentenversicherung) ist das einzige Vorsorgeinstrument, welches dem Kunden eine lebenslange Rente garantieren kann. Dies ermöglicht die Schaffung eines persönlichen Mehrwerts durch eine private Pensionsvorsorge als optimale Ergänzung zur staatlichen Pension. Dabei kann die Höhe der Rente heute schon fixiert werden, auch wenn die Rentenauszahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnt. Damit wird die bekannte „Pensionslücke“ individuell geschlossen oder zumindest verringert. Eine private Pensionsvorsorge ist gerade in der heutigen Zeit unverzichtbar für die finanzielle Absicherung im Alter. Neben einer privaten Vorsorge ist es wichtig, dass auch der Unternehmer vorsorgt und sich gegen mögliche Risiken versichert. „Daher bieten wir unseren Gewerbekunden die Möglichkeit, sich gegen grobe Fahrlässigkeit zu versichern. Wie schnell vergisst man etwas und steht dann womöglich vor einem brennenden Betriebsgebäude? Um im Schadensfall Fragen oder lange Diskussionen zu vermeiden, bieten wir den Einschluss der groben Fahrlässigkeit im Rahmen der Ländle- Gewerbe-Versicherung an. Schließlich hat man im Schadensfall andere Dinge wie zum Beispiel Existenzängste, Kundenaufträge oder Personalkosten im Kopf. Inhaber von Unternehmen oder deren Geschäftsführer können versichert werden und schlussendlich ist dadurch auch der Kunde auf der sicheren Seite“, so Direktor Robert Sturn abschließend zu den VN.