Mehr Sicherheit auf dem Schulweg: Verkehrslaschen in Bludenz-Obdorf

Besonders im Bereich der Volksschule Obdorf in Bludenz wurde der Gehweg in der Vergangenheit oft zum kurzen Anhalten oder gar Parken von Autos genutzt. Dies sorgte teilweise für gefährliche Situationen für die Kinder auf ihrem Schulweg. “Die Situation im Kreuzungsbereich der Schule war nicht mehr tragbar”, betont Direktorin Cornelia Morscher. Die Eltern hätten die Gehwege bis in den Kreuzungsbereich in beide Richtungen vollgeparkt und sämtliche Ermahnungen von Seiten der Schule seien ignoriert worden.

VOL.AT/Heel © VOL.AT/Heel

Sicherheit für Schüler

Damit diese und ähnliche Situationen künftig der Vergangenheit angehören, hat sich die Stadt Bludenz im März diesen Jahres dazu entschieden, Verkehrslaschen im Einfahrtsbereich der Volksschule aufzustellen. Dadurch können keine Autos mehr am Gehweg parken und der Weg ist frei für die Schulkinder. “Auch eine besser Sicht im Kreuzungsbereich wird dadurch gewährleistet”, geben die Verantwortlichen der Stadtpolizei an.

Schulweg fördert Selbstständigkeit

Generell plädieren sowohl die Stadt Bludenz als auch die Volksschule Obdorf dafür, dass Kinder ihren Schulweg zu Fuß gehen. “Sogenannte “Elterntaxis” sind stark zu hinterfragen. Beim Beschreiten des Schulweges zu Fuß können Kinder gleich frische Luft schnappen und mit Freunden gemeinsam in den Schultag starten”, erklärt Vizebürgermeister Mario Leiter. Dabei sei es aber wichtig, dass die Eltern mit ihren Kindern den Schulweg zunächst gemeinsam gehen, bis diese sich sicher fühlen und alleine oder mit Klassenkammeraden zum Schulgebäude laufen können. “Auch Verkehrserziehung im Kindergarten und im Unterricht spielt dabei eine wichtige Rolle.”

Unterführung bei der VS St. Peter

An der Volksschule Bludenz St. Peter wurde die Parksituation auf andere Weise gelöst. “Mit einem offenen Brief und einem Plan, wo Eltern die Autos abstellen können, möchten wir dem Problem der Gefährdung auf dem Schulweg entgegenwirken”, erklärt Leiter. Wie Direktorin Monika Koch angibt, gäbe es das Problem von parkenden Autos auf dem Gehweg bei der Volksschule St. Peter generell nur kurzzeitig. “Allerdings nutzt sowieso ein Großteil unserer Schüler die Unterführung direkt neben dem Schulgebäude, die für einen sicheren Schulweg sorgt.”

Nur positive Rückmeldungen

Bisher gäbe es laut Leiter sowohl auf den Elternbrief an der Volksschule St. Peter, als auch auf die Verkehrslaschen im Bereich der Volksschule Obdorf nur positives Feedback. “Auch seitens der Eltern kamen noch keine Beschwerden.”