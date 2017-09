Mehr Ryanair-Flüge am Wochenende gestrichen als erwartet

Ryanair will Pünktlichkeit ihrer Flüge verbessern - © APA (AFP)

Die irische Billig-Fluggesellschaft Ryanair hat am Wochenende 162 Flüge gestrichen und damit deutlich mehr Verbindungen als erwartet. Ryanair sagte am Samstag 80 Verbindungen ab, am Sonntag waren es 82 Flüge, wie der “Tagesspiegel” (Montag) unter Berufung auf Angaben des Unternehmens berichtete. Ryanair hatte angekündigt, in den nächsten sechs Wochen täglich 40 bis 50 Flüge streichen zu wollen.