Mehr Platz für die Kinder

Der Kindergarten Hittisau wird saniert und aufgestockt.

Der jetzige Kindergarten Hittisau ist in einem Gebäude beheimatet, das ursprünglich 1929 als Schulgebäude errichtet wurde. Es steht zentrumsnah im Herzen von Hittisau und bei Betrachtung von historischen Fotografien, ist es als solches sofort erkennbar. Die bis zu einem halben Meter starken Mauern bieten derzeit Raum für die Kleinkindbetreuung, drei Kindergartengruppen und eine Wohnung im Dachgeschoß. Ziel des Sanierungs- und Erweiterungsprojektes ist es, die neuen Anforderungen ohne An- oder Zubauten an dem bestehenden Gebäude verwirklichen zu können und seinen historischen Ausdruck, sowie die verfügbare Freifläche, zu erhalten. Dies wird ermöglicht durch Adaptierungen der Struktur im Inneren und die Anhebung des Daches. Dadurch kann die gesamte Fläche des Dachgeschosses für den Kindergarten nutzbar gemacht werden. „Es wird kein zusätzlicher Grund und Boden verbaut, das war uns sehr wichtig“, betont Bürgermeister Beer.