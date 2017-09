Mehr Platz für die ELKI-Turner

Dornbirn. Wöchentlich entdecken rund 1.100 Kinder beim ELKI-Turnen Spaß und Freude an der Bewegung. Damit auch in Zukunft genügend Platz zum Herumtollen, Entdecken und Austausch vorhanden ist, haben sich die ELKI´s nun sozusagen „vergrößert“. Durch die steigenden Anmeldungen hatten die ELKs in deren Räumlichkeiten zu wenig Platz. Deshalb haben die Verantwortlichen nun auch das ehemalige Pfarrheim im Wallenmahd dazu gemietet und werden dort mit den Krabbel-ELKI-Entdeckungsraum-Gruppen (8 bis 14 Monte) und dem Mini-ELKI für 1-2-jährige im Oktober neu durchstarten. „So haben wir im größeren Raum in der Kletterhalle nun mehr Platz für die 2-4 und 4-6-jährigen Kinder“, betont ELKI-Obfrau Andrea Pastor.

Groß und Klein vereint

Der neue Turnraum im Froschweg bietet auch den bisherigen Mietern des Pfarrheims – Yoga-, Qi Gong-, Kneipp-, Gesundheitsgymnastik- und Ström-Gruppen die Möglichkeit ihre Stunden weiterhin dort abzuhalten. „In diesem Sinne wird das ehemalige Pfarrheim auch in Zukunft im sozialen und gemeinnützigen Sinn von Kindern und Erwachsenen genutzt“, so Pastor.

Bei der internen Eröffnung besteht die Möglichkeit im Rahmen eines gemütlichen Gartenfests für ELKI-Übungsleiterinnen und deren Familien, alle Helfer beim Umbau sowie das ehemalige Pfarrheim-Team die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen. Im Anschluss wird der Raum offiziell von Pfarrer Christian Stranz gesegnet.

Ab der ersten Oktoberwoche stehen dann die Kinder und Eltern im Mittelpunkt und dürfen sich wieder auf viel Action, Abenteuer und Spaß in der neuen Umgebung freuen.