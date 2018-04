Mehr Geld fürs Parlament - Justizressort geht leer aus

Der Budgetausschuss des Nationalrats hat am Freitag den Weg für das Doppelbudget 2018/19 geebnet. Änderungen gab es noch beim Parlamentsbudget: 5,75 Mio. Euro sind zusätzlich vorgesehen, teilte die Parlamentskorrespondenz mit. Für das Justizressort gibt es hingegen keine zusätzlichen Mittel. Die Liste Pilz kritisierte die Vier-Parteien-Einigung für die zusätzlichen Mittel für das Parlament.

Gemäß den beiden Budgetentwürfen sind unter Berücksichtigung des Abänderungsantrages für 2018 Einnahmen in der Höhe von 76,38 Mrd. Euro und Ausgaben in der Höhe von 78,54 Mrd. Euro veranschlagt. 2019 wird dann bei Einnahmen von 79,69 Mrd. Euro und Ausgaben von 79,17 Mrd. Euro der angekündigte Überschuss von rund einer halben Mrd. Euro erreicht. Gesamtstaatlich ist berechnet nach Maastrichtkriterien ein Nulldefizit zu erwarten. Anders jedoch beim strukturellen Defizit des Bundes: Bereinigt um Einmal- und Konjunktureffekte wird es auch 2019 einen negativen Saldo von 0,5 Prozent geben.

Der von den Koalitionsparteien gemeinsam mit SPÖ und NEOS vorgelegte Abänderungsantrag sieht zusätzliche Budgetmittel für das Parlament in Höhe von 26,44 Mio. Euro für das Jahr 2019 vor. 20,69 Mio. Euro davon fließen in die Parlamentssanierung, die übrigen 5,75 Mio. Euro sind für einen Ausbau der Unterstützungsleistungen für die Abgeordneten vorgesehen. Zu diesem Zweck werden auch die Planstellen des Parlaments von 430 auf 450 erhöht. Elf davon – je drei Mitarbeiter für ÖVP, SPÖ und FPÖ und je einen für NEOS und Liste Pilz – bekommen die Klubs. Im Abänderungsantrag wird festgehalten, dass sich am Gesamtkostenrahmen für die Parlamentssanierung nichts ändert, es komme hier zu einer Vorziehung von Zahlungen.