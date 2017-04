Mehr Blumenpräsente zum Muttertag als zum Valentinstag

Lieblingsgeschenk sind Blumen - © APA (Symbolbild/dpa)

Der immer am zweiten Sonntag im Mai festgesetzte Muttertag naht und findet heuer am 14. Mai statt. Der Handelsverband hat sich angeschaut, was die Österreicher über den Tag wissen und was sich Mütter zu ihrem Ehrentag wünschen. Das Lieblingsgeschenk sind demnach Blumen, die den Müttern noch öfter geschenkt werden als der Liebsten zum Valentinstag. Die Geschenke sind im Durchschnitt 30 Euro wert.