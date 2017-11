Mehr Blöde her

.

Im Auftrag der Baronschaft arbeitet Ben Überle, ein 2004 am Zanzenberg entdeckter Ableger des Homo ferrectus, an der Sprachleere. Grund dafür ist das stattfindende Inhaltssterben der Sprache, die noch bis vor etwa 100 Jahren als das wichtigste zwischenmenschliche Kommunikationsmittel galt. Diesen inhaltlichen Zerfall betreibt heute die überall anwachsende Gruppe der Sprachzersetzer in Politik & Wirtschaft. Ihr Trick besteht in gezielter inhaltlicher Vernebelung aus Eigennutz, einer machtvoll betriebenen Volksverbildung. Sie kürzen gezielt überall dort, wo Wissen vermittelt wird. Nicht die Bildung der Menschen ist beider Ziel, es ist die Verbildung, kurz: die Volksverblödung & die Heranzüchtung von Konsumidioten. So sichern sie ihren Machterhalt. Sie schmücken sich mit „plakativen“ Leerworten, loben die Teppen, heiligen Klischees, bekunden Leutseligkeit mit Volkessprüchen. Sie berauben unsere Sprache ihres Inhaltes, indem sie Komplexes banalisieren, populäre Sprachformeln einsetzen, in Vergleichen Märchen erzählen. Selbst unfähig, Originales zu denken (oder wenigstens zu lesen), setzen sie ihre Geschwätzigkeit mit charismatischer Gestik für eines ein: Volksverdummung.