Mehr Badegäste als 2016 in Wien

Rekordjahr wird keines erwartet - © APA

Die aktuelle Hitzewelle sorgt einmal mehr für starken Andrang in den Wiener Freibädern. In den 17 städtischen Sommerbädern wurden seit dem Eröffnungstag am 2. Mai bis inklusive 1. August exakt 1,735.000 Gäste gezählt. Das sind um knapp 320.000 oder 22,58 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016. Trotzdem: 2017 wird keine Rekordsaison werden.