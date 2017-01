Mehr aus der Zukunft machen

„Die Lehre bei einer Bank hat mich immer schon gereizt“, so Jonas Glamowski, im ersten Lehrjahr bei der Raiffeisenbank Im Rheintal. Anders Nina Luchner, Lehrling bei der Raiffeisenbank im Walgau: „Ich wollte vor allem mit Menschen zu tun haben und eine Lehrstelle haben, in der ich etwas bewegen kann. Auf die Lehre bei einer Bank bin ich mehr zufällig gestoßen. Zum Glück, wie ich heute weiß.“ Bei Raiffeisen legt man Wert auf eine qualitativ hochwertige Lehrlingsausbildung: Chancen werden geboten, Verantwortung wird übertragen, doch die Jugendlichen werden auch gefordert.

Die etwas andere Banklehre

Wer einen der begehrten Lehrstellen bei Raiffeisen ergattert hat, bekommt Einblick in das komplette Bankwesen. Anders als bei anderen Lehrstellen im Finanzbereich lernen Raiffeisen Lehrlinge die verschiedenen Bankbereiche kennen und arbeiten Schritt für Schritt bei den unterschiedlichen Fachabteilungen mit. Damit können sie zeigen, was in ihnen steckt, und gleichzeitig selbst herausfinden, welches Aufgabengebiet ihnen am besten gefällt. „Es gibt Dinge, von denen ich gar nicht wusste, dass sie in einer Bank geleistet werden. Genau in einem dieser Bereiche möchte ich mittlerweile unbedingt auch nach meiner Lehre weiterarbeiten“, zeigt sich Sabrina Albrecht als Lehrling der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg motiviert. Und dafür stehen die Chancen nicht schlecht: Eine kaufmännische Ausbildung verspricht ohnedies gute Chancen am Arbeitsmarkt, zusätzlich bestehen beste Aussichten, nach der Ausbildung direkt übernommen zu werden und weiter bei der größten Bankengruppe Vorarlbergs arbeiten zu können.

Vorarlberger Lehrlingsbetriebe

Fast 2000 Frauen und Männer haben bei Raiffeisen im Ländle ihren Arbeitsplatz. Jüngere und Ältere, Neueinsteiger und erfahrene Profis, direkt von der Schule, von der Uni, eben als Lehrling oder aus der Arbeitswelt – das Team von Raiffeisen ist vielfältig. Was alle Mitarbeiter eint, ist ihr Arbeitgeber: die größte Bankengruppe des Landes. Raiffeisen ist dabei immer nah beim Menschen. Digital und in allen Regionen des Landes vom Leiblachtal, amKumma bis ins Montafon, vom Rhein bis zum Arlberg ist das Giebelkreuz präsent. Zahlreiche Menschen können deshalb jeden Tag vor Ort ihrer Arbeit bei Raiffeisen nachgehen. Ihre Arbeitsplätze liegen in den Zentren Vorarlbergs genauso wie in den Peripherien, in den Städten wie den Dörfern – gerade deshalb ist Raiffeisen ein besonders wichtiger Arbeitgeber für den Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg. Die Vorarlberger Raiffeisenbanken sind so für die Menschen vor Ort nicht nur als Finanzdienstleister, sondern auch als Arbeitgeber und Ausbildner junger Erwachsener von großer Bedeutung. Ihre Chance genützt hat auch Gianna Dürr: „Ich bin seit einem Jahr Lehrling bei der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. Hier kann ich mich einbringen, habe tolle Kollegen und lerne etwas – das Paket stimmt einfach.“

Factbox

Meet.Einander – das Infoevent zur Lehre bei Raiffeisen

– Raiffeisenlandesbank Vorarlberg: 26. Jänner

– Raiffeisenbank Im Rheintal: 28. Jänner

– Raiffeisenbank amKumma: 31. Jänner

