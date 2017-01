Mehr Asylanträge in Deutschland als in übriger EU zusammen

In den ersten drei Quartalen wurden mehr als 612.400 verzeichnet - © APA (dpa)

In Deutschland sind in den ersten drei Quartalen 2016 mehr Asylanträge gestellt worden als in den übrigen 27 EU-Staaten zusammen: Von Jänner bis einschließlich September vergangenen Jahres wurden in der Europäischen Union knapp 988.000 Asylanträge verzeichnet – davon mehr als 612.400 in Deutschland.