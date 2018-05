Mehr Arbeit und Kosten durch Asyl-Novelle erwartet

Das von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vorgelegte Fremdenrechtspaket verursacht den Behörden mehr Arbeit und mehr Kosten. Asylwerbern Bargeld und Handys abzunehmen muss durchgeführt, Daten ausgelesen, dokumentiert und verwaltet werden - und nicht alle werden das widerspruchslos hinnehmen. Das ohnehin überlastete Bundesverwaltungsgericht erwartet einen starken Anstieg der Beschwerdeverfahren.

Diesen Grundsatz für den Asylrechts-Bereich aufzuheben steht “mit Österreichs internationalen Menschenrechtsverpflichtungen im Widerspruch”, stellt das Völkerrechtsbüro im von Karin Kneissl (FPÖ) geführten Außenministerium fest – und verweist auf die Kinderrechtskonvention. Die SOS Kinderdörfer erinnern an den Anlass dieser Regelung: Der Verwaltungsgerichtshof hat nämlich kürzlich festgestellt, “dass dieser besondere Schutz selbstverständlich für alle Jugendlichen in Österreich gilt, unabhängig von Herkunft oder Aufenthaltsstatus”.

Die Fremdenrechtsnovelle dürfte zudem ein Fall für das – mit der am 25. Mai in Kraft tretenden EU-Datenschutzgrundverordnung – neue Datenschutzrecht werden. Die Datenschutzbehörde stellt die Frage in den Raum, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) durchgeführt werden muss. Denn bei der Auswertung der Handys könnten Daten gefunden werden, die “wesentliche Auswirkungen auf die Lebensführung der betroffenen Person haben” – wenn sich nämlich (was das Innenministerium als Zweck nennt) herausstellt, dass der Asylwerber in einen anderen Dublin-zuständigen Staat rückgeführt werden kann.