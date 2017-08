Mehr als Tausend Jihadisten verlassen Kampfgebiet im Libanon

Darunter seien 1.116 Kämpfer der Terrorgruppe Fatah al-Sham, die als Ableger des Terrornetzwerkes Al-Kaida in Syrien gilt. Der Hisbollah zufolge sollen im Gegenzug fünf ihrer Mitglieder aus der Gefangenschaft von Fatah al-Sham entlassen werden, wenn die Busse im Norden Syriens eintreffen.

Die schiitische Hisbollah-Miliz (Partei Gottes) geht seit Juli gegen sunnitische Islamistengruppen im Gebiet um den libanesischen Grenzort Arsal vor. In der Gegend halten sich neben radikalen Kämpfern Zehntausende Flüchtlinge auf, die vor der Gewalt des syrischen Bürgerkrieges geflohen sind. Zuletzt war es zu Spannungen in der Region gekommen, nachdem sich ein Selbstmordattentäter in einem Flüchtlingslager in die Luft gesprengt hatte. Die libanesische Hisbollah kämpft auch in Syrien selbst an der Seite von Syriens Machthaber Bashar al-Assad.

Bereits am Dienstag hatte Fatah al-Sham drei Hisbollah-Kämpfer freigelassen, die bei den Kämpfen bei Arsal gefangen genommen wurden. Dafür entließ die libanesische Regierung fünf Gefangene aus dem Gefängnis. Unter ihnen waren auch Extremisten.

(APA/dpa)