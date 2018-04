"Mehr als nur eine Diskothek"

Wann & Wo / Mirjam Mayer - Endlich ist es so weit: Die neue Halle kann umgesetzt werden. WANN & WO sprach mit jungen Wäldern über ihre Wünsche.

Lang und voller Stolpersteine war er, der Weg zur Wälderhalle: Die erste Idee zur neuen Halle hatte man schnell, aber es dauerte, bis ein passendes Grundstück gefunden wurde. Kein Wunder also, dass sich nun alle Beteiligten auf die Halle freuen. „Wir haben nach 22 Jahren ein Grundstück für die Wälderhalle!“, verkündete ECB-Präsident Schedler am 27. Jänner. Der Bau­start für die lang ersehnte Halle ist für 2019 geplant. Geht alles gut, soll sie, laut ECB-Pressesprecher Mario Kleber, innerhalb von zwölf Monaten fertiggestellt sein.

„Zimmat“ zum Ziel

Doch was kann sich die Jugend von der Wälderhalle erwarten? Wie wird die neue Disco aussehen? Derzeit befindet sich die Ausgehmöglichkeit laut ECB-Pressesprecher Kleber noch in der Planungsphase. Größenmäßig orientiert man sich für die Disco am ehemaligen Nachtclub in Andelsbuch. Ein genaues Konzept gibt es bisher noch nicht, mehrere Interessenten, die es ausarbeiten, sind aber schon gefunden.