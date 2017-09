Mehr als hundert Tote bei schwerem Erdbeben in Mexiko

Allein in Mexiko-Stadt gab es mindestens 30 Todesopfer, dort stürzten mindestens 49 Gebäude ein. Insgesamt wurden mindestens 119 Todesopfer gezählt.

Rettungskräfte und Freiwillige gruben zum Teil mit bloßen Händen in den Trümmern nach Verschütteten. In den Trümmern einer zerstörten Klinik bildeten Rettungskräfte und Anrainer eine Menschenkette, um Trümmer zu räumen und mögliche Überlebende zu retten. Auf dem Gehsteig warteten Patienten auf Liegen oder in Rollstühlen. Der Flughafen von Mexiko-Stadt und die Universität sowie sämtliche Schulen in den Bundesstaaten Mexiko und Puebla wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Die Behörden warnten die Hauptstadtbewohner vor geborstenen Gasleitungen und forderten sie auf, wegen der Explosionsgefahr nicht zu rauchen. US-Präsident Donald Trump bot dem Nachbarland Hilfe an. “Wir sind bei Euch und werden für Euch da sein”, schrieb er auf Twitter. In Mexiko ist Trump wegen seiner Forderung nach dem Bau einer Grenzmauer und wegen seiner kritischen Äußerungen über Immigranten nicht populär.

Das Beben ereignete sich auf den Tag genau 32 Jahre nach der Erdbebenkatastrophe von 1985, bei der in Mexikos Hauptstadt mehr als 10.000 Menschen getötet worden waren. Seither hatten die Behörden die Bauvorschriften verschärft, um die Gebäude stabiler zu machen. Zudem entwickelten sie einen Notfallplan für den Ernstfall. Erst am Dienstagmorgen, wenige Stunden vor dem neuerlichen Beben, hatte eine Übung für den Katastrophenfall stattgefunden.

Einwohner reagierten geschockt. “Ich kann nicht aufhören zu weinen, es ist der gleiche Albtraum wie 1985”, sagte die 52-jährige Georgina Sanchez, die sich ins Freie geflüchtet hatte, zu AFP. “Es war ziemlich stark, die Gebäude haben gewackelt”, berichtete der 43-jährige Alfredo Aguilar. “Die Leute sind losgerannt.”

Erst vor eineinhalb Wochen waren bei einem starken Beben im Süden des Landes mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Der Erdstoß der Stärke 8,2 war der heftigste in Mexiko seit 100 Jahren.

