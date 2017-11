Mehr als elf Millionen Kinder im Jemen benötigen Hilfe

Mehr als elf Millionen Kinder im Bürgerkriegsland Jemen benötigen nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF dringend Hilfe. "Heute kann man mit Recht behaupten, dass der Jemen für Kinder eines der schlimmsten Länder auf der Welt ist", sagte Geert Cappelaere, UNICEF-Regionaldirektor für den Nahen Osten und Nordafrika, am Sonntag in der jordanischen Hauptstadt Amman.

Unterdessen trafen erstmals seit Wochen wieder Flugzeuge und ein Schiff mit Hilfslieferungen in dem Land ein. “Zwei Millionen Kinder im Jemen leiden unter starker Unterernährung, und fast alle kleinen jemenitischen Buben und Mädchen” benötigten dringend humanitäre Hilfe, sagte Cappelaere. Nach Schätzungen von UNICEF sterbe im Jemen alle zehn Minuten ein Kind an einer Krankheit, die zu vermeiden gewesen wäre, fügte der UNO-Vertreter hinzu.

Nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) traf am Sonntag ein mit Getreide beladenes Schiff in einem Hafen im Westen des Jemen ein. Es handle sich um die erste Lebensmittellieferung in Rebellengebiet seit knapp drei Wochen, sagte ein UNO-Vertreter. Die rund 25.000 Tonnen Getreide würden am Montag in der Früh abgeladen.