Mehr als eine Million Menschen flohen vor Kämpfen um Mosul

Viele Häuser in Mosul zerstört - © APA (Archiv/AFP)

Wegen der Kämpfe um die nordirakische Stadt Mosul haben nach Angaben von Experten mehr als eine Million Menschen die Flucht ergriffen. Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Freitag in Genf mitteilte, konnten rund 825.000 Menschen noch nicht wieder in ihre Wohnungen und Häuser in der Stadt zurückkehren.