Mehr als 80 Syrer bei Luftangriffen auf IS gestorben

Ein von Kurden angeführtes Bündnis kämpft in Raqqa mit Hilfe der Anti-IS-Koalition gegen die Extremisten. Die Angreifer haben mittlerweile rund die Hälfte des Stadtgebietes eingenommen. Raqqa gilt als Hauptstadt des IS in dem Bürgerkriegsland.

Nach UNO-Schätzung sind in der umkämpften Stadt noch rund 25.000 Zivilisten eingeschlossen. Luftangriffe, Artilleriebeschuss und Feuer von Scharfschützen bedrohen ihre Leben. Eine Flucht ist, wenn überhaupt, nur unter größtem Risiko möglich. Es gebe einen massiven Mangel an Trinkwasser, Lebensmitteln und Medizin, teilten die UNO mit.

Die syrische Armee hat zugleich Stellungen der Jihadistenmiliz in der Wüste im Zentrum des Landes praktisch vollständig umzingelt. Die Regierungstruppen sollen die an der Grenze der Provinzen Homs und Hama gelegene Ortschaft Okairbat und die 44 umliegenden Siedlungen eingekreist habe.

Die Armee hatte im Mai eine Großoffensive begonnen, um das Wüstengebiet zurückzuerobern, das sich auf 90.000 Quadratkilometern bis zur jordanischen und irakischen Grenze erstreckt. Die riesige und äußerst dünn besiedelte Wüste war seit 2014 in der Gewalt der Jihadisten.

(APA/dpa)