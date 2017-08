Mehr als 60 tote Kinder in indischem Krankenhaus

Der Gouverneur Sidarth Nath Sing sagte nach einem Besuch des Krankenhauses, die Gründe für die verzögerte Belieferung mit Flüssigsauerstoff würden untersucht. Jedoch stehe kein Todesfall im Zusammenhang damit. Die Zahl von 23 Toten allein am Donnerstag sei zwar bestürzend. Doch im Durchschnitt habe es in dem Krankenhaus im August in den drei zurückliegenden Jahren täglich 19 bis 22 Tote gegeben.

