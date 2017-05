Mehr als 500.000 Bienen bei Autobrand in Kärnten getötet

40 Feuerwehrleute waren im Einsatz - © APA/Webpic

Bei einem Autobrand in Kärnten sind in der Nacht auf Samstag mehr als 500.000 Bienen getötet worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war ein 39-jähriger Mann mit einem Kastenwagen, beladen mit zwölf Bienenstöcken, in Deutsch Griffen (Bezirk St. Veit) unterwegs, als im Motorraum Feuer ausbrach.