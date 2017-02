Viele Gebäude in den Regionen Al-Bab und Bsagah wurden zerstört - © APA (AFP)

Bei Angriffen auf Stellungen der Extremistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) im Norden Syriens hat die türkische Armee nach eigenen Angaben 51 IS-Kämpfer getötet. Vier der Getöteten seien lokale Kommandanten der Extremisten gewesen, teilte die Armee am Samstag weiter mit. Kampfflugzeuge hätten insgesamt 56 Gebäude und drei Kommandozentralen in den Regionen Al-Bab und Bsagah zerstört.