Mehr als 5 Tonnen Kokain in Ecuador beschlagnahmt

Vor der Küste Ecuadors ist Ermittlern ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Am Montag stellten Polizisten im Rumpf eines Containerschiffes Hunderte Pakete mit Kokain sicher. Die Lieferung war für Spanien bestimmt, teilten die Behörden mit. Insgesamt rund 5,5 Tonnen Kokain. Auf dem Schwarzmarkt hätte die Fracht einen Wert von mehr als 200 Millionen Euro. Die Polizisten nahmen mehr als 20 Besatzungsmitglieder fest. Vier weitere Personen wurden in Spanien festgesetzt. Berichten zufolge wurde der Transport von einem Drogenring mit Sitz in Galizien in Nordspanien organisiert.

(reuters)