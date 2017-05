30.000 Bewohner Westmosuls seien wieder in ihre Häuser zurückgekehrt, nachdem ihre Nachbarschaft von der Terrormiliz IS befreit wurde. Die Offensive der irakischen Armee mit US-Luftunterstützung läuft bereits seit Ende letzten Jahres. Nachdem der Osten der Stadt bereits komplett erobert wurde, stockt der Vormarsch der Einheiten im Westen seit Wochen am Rande der eng bebauten Altstadt Mosuls.

(APA/dpa)