Mehr als 40 Millionen Zwangsarbeiter weltweit

Arbeiter werden in Fabrik gekarrt - © APA (AFP/Symbolbild)

Mehr als 40 Millionen Menschen sind einer Schätzung von Menschenrechtsgruppen zufolge weltweit Opfer von Sklaverei. “Ein Teil unserer Kleidung und unserer Nahrungsmittel wird von Zwangsarbeitern hergestellt, ebenso werden einige der Gebäude, in denen wir leben und arbeiten, von ihnen errichtet und gereinigt”, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht.