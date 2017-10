Die Mitte-Regierung hatte erst im vergangenen Monat eine Lockerung des Arbeitsrechts beschlossen. Gegen die Reform gab es Massendemonstrationen.

Sieben geparkte Autos wurden beschädigt, drei davon gingen in Flammen auf, so die Polizei. Laut Medien gehörten die Demonstranten der extremen Linken an. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP war Ministerin Penicaud verhindert und kam nicht zu der Konferenz.

(APA/dpa)