Mehr als 25 Spielminuten für Pöltl bei Raptors-Pleite

Jakob Pöltl hat in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) die bisher meiste Spielzeit in seiner jungen NBA-Karriere erhalten. Der 21-jährige Wiener kam bei der 82:110-Pleite der Toronto Raptors bei den San Antonio Spurs 25:34 Minuten zum Einsatz. Er war der beste Rebounder in der Partie.