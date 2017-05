Megastimmung trotz Tropenhitze am Bodenseeufer

VIDEO! 8. FRAUENLAUF DIE STIMMUNG VOR DEM START UND DIE SIEGERIN

Ein Lauffest der Extraklasse war der 8. Bodensee Frauenlauf mit etwas mehr als 4000 Teilnehmerinnen. So viele Zuschauer wie noch nie waren entlang der Strecke am Bodenseeufer und im Casinostadion – mehr als tausend Besucher wollten sich das Laufspektakel bei Tropenhitze von Lochau nach Bregenz nicht entgehen lassen. Die gebürtige Holländerin, aber jetzt in Schwarzach wohnhafte Wahlvorarlbergerin Yvonne van Vlerken wurde ihrer Favoritenrolle über 10 Kilometer mehr als gerecht. Zweite wurde die starke Denise Neufert, die im Vorjahr triumphierte. Einen Schweizer Erfolg gab es in der Kurzdistanz, die damit ihren Vorjahreserfolg wiederholte. Viel Prominenz applaudierte im Zielgelände im Casinostadion: Sport Landesrätin Bernadette Mennel, die Landtagsabgeordneten Roland Frühstück und Michael Ritsch, Bregenz Bürgermeister Markus Lienhart, Reinhold Einwallner (SPÖ), viele Sponsorenvertreter von Sparkasse – Vorsitzender Lutz, Pfanner (Marie Luise Dietrich) usw.

Gründerin Verena Eugster setzte ein Zeichen

Das OK-Team mit den beiden Schwestern Verena Eugster und Patricia Zupan an der Spitze zog ein mehr als zufriedenes Resümee. Die fünf Kilometer Laufstrecke und die 10 Kilometer von Lochau entlang des Bodensee zum Casinostadion nach Bregenz hat für die Frauen wieder ein tolles und passendes Ambiente geboten. Die extrastarke Atmosphäre und Mega-Stimmung trotz tropischen Temperaturen während der Renndistanz und dann auch im Zielgelände des Casinostadion war einfach „bombig“ und sensationell bärenstark.

Für die OK-Mitverantwortliche Verena Eugster war auch das Rundherum, sprich Rahmenprogramm vom Allerfeinsten. „Mehr kann man den Athletinnen und den Zuschauern nicht bieten. Es war für alle was dabei. Die Megaparty im Zentrum von Bregenz war phänomenal“ Mehr als 4000 Frauen waren bei der achten Auflage des Bodensee Frauenlauf am Start. Stolz ist Verena Eugster auch, dass aus fast allen 96 Gemeinden des Landes Frauen mit dabei waren. „Das wird auch in den nächsten Jahren ein großes Ziel sein vermehrt Vorarlbergerinnen zum Laufen zu bewegen.“ Die Tropenhitze stellt das gesamte Ok-Team mit den Helfern vor ganz große Herausforderungen: „Möchte mich bei allen sehr bedanken“, so Verena Eugster.

Über 200 Helfer

Die 31-jährige Wälderin aus Langenegg hatte vor acht Jahren auch die geniale Idee einen Frauenlauf im Ländle ins Leben zu rufen. Sie hat 2009 selbst einen Halbmarathon bestritten und laut Verena Eugster gab ihr das Laufen einen neuen Lebensinhalt und ist einfach wunderschön. Bewegung ist die beste und billigste Vorbeugung um gesund zu bleiben und eine optimale Fitness zu erlangen. Im Jahre 2010 hat Eugster den Frauenlauf erstmals in die Tat umgesetzt und Jahr für Jahr sprengt der zweitgrößte Frauenlauf Österreichs den Rahmen. Patricia Zupan kümmert sich um das umfangreiche und sensationelle Rahmenprogramm abseits der Topveranstaltung. Schwester Verena hat die sportlichen Belange inne. Mehr als 200 Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Das Gros der Helfer kam von den Vereinen LSG Vorarlberg, Marathonteam Fußach, Trigantium Bregenz, FC Langenegg hellblau-Powerteam Lustenau und im Wald Läufts. Aber auch die Handballer von Bregenz waren mit großem Eifer traditionell als Helfer im Einsatz.

Von diesem zweitgrößten Frauen Laufevent Österreichs wird man in den nächsten Tagen und Wochen noch lange sehr positiv sprechen.

Alle Sieger vom Bodensee Frauenlauf (Top 3)

2017: (10 Kilometer): 1. Yvonne van Vlerken 36:31; 2. Denise Neufert 37:51; 3. Andrea Meier (Sui) 38:03; 4. Sabine Kozak (Feldkirch) 40:18; 5. Sabine Buxhofer (Feldkirch) 40:57; 5 Kilometer: 1. Samir Schnüriger (Schweiz) 18:35, 2. Sandra Urach (Andelsbuch) 18:45; 3. Jasmin Berchtold 19:33;

2016: (5. Kilometer): 1. Samira Schnüriger (Schweiz) 19:33; 2. Andrea Meusburger Kaufmann Im Wald läufts 19:50; 3. Anna Sophie Kaufmann Im Wald läufts 20:26; 10 Kilometer: 1. Denise Neufert HellblauPowerteam 42:26, 2. Irmgard Weidenhiller 42:30; 3. Marlies Kandels 42:40;

2015: (5 Kilometer): Sabine Reiner (Dornbirn) 17:17; 10 Kilometer: Sandra Urach (Andelsbuch)

2014: (5 Kilometer): Sabine Reiner (Dornbirn) 17:02,5; 2. Conny Berchtold 18.12,5; 3. Petra Pircher 18:43,8 – 10 Kilometer: 1. Sandra Urach (Andelsbuch) 37:47,8; 2. Samira Schnüriger 38:40,1; 3. Andrea Rauch Feuerstein 40:25,2.

2013: 1. Sandra Urach (Andelsbuch) 19:28,9; 2. Jasmin Berchtold (Schwarzenberg) 19:32,4; 3. Brigitte Schoch (CH) 19:36,7

2012: 1. Sandra Urach (Andelsbuch) 18:42; 2. Brigitte Schoch (CH) 18:58; 3. Jasmin Berchtold (Schwarzenberg) 19:19

2011: 1. Sabine Reiner (Dornbirn) 18:14; 2. Brigitte Schoch 18:21; 3. Sandra Urach (Andelsbuch) 18:26

2010: 1. Brigitte Schoch (CH) 18:14; 2. Sabine Reiner (Dornbirn) 19:10; 3. Jasmin Venturi 19:35.