Mega-Beinschlitz: Schlüpfrige Panne bei Jennifer Lopez!

Dieses Outfit hat sogar der Red Carpet erprobten Jennifer Lopez zu schaffen gemacht. Immer wieder rückte sie das Kleid zu recht um keinen zu tiefen Einblick zu gewähren. Doch selbst eine Jennifer Lopez musste sich in diesem Fall einmal geschlagen geben.

Video: J.Lo’s schlüpfrige Panne

Zumindest in der Liebe läuft es derzeit für Jennifer Lopez anscheinend bestens: Sie ist mit Mega-Baseball-Star Alex Rodriguez zusammen und will die Sache in Ruhe angehen. Die beiden haben sich übrigens zufällig kennengelernt, beim Mittagessen in Los Angeles. J.Lo sprach “A-Rod” einfach und die Dinge nahmen seinen Lauf.

Video II.: Jennifer und “A-Rod” gehen es ruhig an