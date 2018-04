Meet & Greet mit Simon Mathis und HEAD-Ski gewinnen

Gewinne mit den Vorarlberger Bergbahnen, der Aktion #meintraumtag und Vorarlberg Online ein Meet & Greet mit Simon Mathis und seine persönlichen HEAD-Ski.

Vorarlberg Online verlost gemeinsam mit den Vorarlberger Bergbahnen die HEAD Supershape-Ski von Youtube-Star Simon Mathis. Der 21-Jährige war im Rahmen der Aktion #meintraumtag den heimischen Skigebieten unterwegs: „Ich habe in dieser Wintersaison zahlreiche unvergessliche Momente in den heimischen Bergen erlebt und hätte nie gedacht, dass die Rückkehr auf die Piste so viel Spaß macht. Skifahren ist und bleibt einfach eine coole Sache“, so der Hohenemser. Genau dieses Paar Ski kannst du jetzt gewinnen und den Youtuber persönlich treffen.