Meet & Greet mit Marc Amacher bei der Hells Angels Update Party gewinnen

Vor rund einem Jahr feierte der Hells Angels MC Vorarlberg sein 40-jähriges Jubiläum mit einer fetten Party. Auch für die heurige Update Party haben sich die Hells Angels wieder einiges einfallen lassen, um am 6. Mai 2017 spannende Acts in die Halle 13 ins Dornbirner Messequartier zu lotsen. Neben Black Diamonds (CH), Hot Legs Gang (CH) und Meisterrocker (AT) kommt mit dem Schweizer Blues-Rocker Marc Amacher (CH) ein Finalist der „Voice Of Germany“-Staffel 2016 nach Vorarlberg.

VOL.AT verlost ein Meet & Greet für zwei Personen mit dem sympathischen Musiker aus der Schweiz. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail mit Betreff „Amacher“ an redaktion@vol.at

Video: 40 Jahre Hells Angels MC Vorarlberg