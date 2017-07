Nach seiner Niederlage in fünf Sätzen warf er ihr dann Kleingeld vor die Füße (im Video ab 0:06). Später entschuldigte sich Medwedew. “Ich war enttäuscht über das Ergebnis. Ich habe in der Hitze des Augenblicks einen Fehler gemacht. Dafür entschuldige ich mich”, sagte er. In der ersten Runde hatte Medwedew den Schweizer Stan Wawrinka bezwungen.

(dpa)