Mediziner begeistert bei „Mäder trifft…“

Mäder. (mima) Johannes Hinrich von Borstel ist angehender Kardiologe, nebenbei ist er aber auch einer der besten Science Slammer Deutschlands. Auch in Mäder begeisterte er die Besucher im vollbesetzten Pfaarsaal.

Performance statt Vortrag

Als Mediziner ist Johannes von Borstel dabei fasziniert von der Kraft und den Fähigkeiten des Herzens. Diese Faszination brachte er dann während seiner Performance mit klugen, witzigen und spannenden Erklärungen rund ums Herz auch ans Publikum rüber. In weiterer Folge zeigte von Borstel eine perfekte Reanimation zum Rhythmus von „Stayin alive“ und vermittelte anhand vieler Geschichten aus der Praxis seine Begeisterung für das Wunderwerk des Herz-Kreislauf-Systems. „Nach dieser Vorführung vergisst man sicherlich nie mehr wie eine Reanimation funktioniert“, zeigte sich auch Bücherei Leiterin Nina Winkler begeistert. Im Anschluss an die Aufführung des Mediziners konnten von Moderator Manfred Welte fachspezifische Fragen erörtert werden und auch das Publikum nahm rege an der Diskussion teil.

Erfolgreiche Veranstaltungsreihe

„Mäder trifft…“ ist eine Veranstaltungsreihe der Bücherei und Spielothek Mäder am Bildungsstandort Vorarlberg, in Kooperation mit der Pfarre Mäder und der Raiffeisenbank amKumma. Einmal im Quartal ist dabei eine bekannte Persönlichkeit zu Gast und stellt sein Werk vor. Im März ist dazu Theologe Reimer Gronemeyer zu Gast und skizziert dabei “Unsere Kinder – Was sie für die Zukunft wirklich stark macht”. Über kunstliche Intelligenz berichtet im Juni Yvonne Hofstetter. Die Veranstaltungsreihe „Mäder trifft…“ befindet sich dabei bereits in ihrem vierten Jahr.