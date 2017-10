Medizin-Nobelpreisträger werden bekannt gegeben

Die Auszeichnung ist mit 944.000 Euro dotiert - © APA (dpa)

Wer den diesjährigen Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhält, wird am Montag am späten Vormittag in Stockholm bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist nunmehr mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 944.000 Euro) dotiert. Am Dienstag folgt die Bekanntgabe des bzw. der Preisträger des Physik- und am Mittwoch des Chemienobelpreises. Die Preissumme wurde mit diesem Jahr angehoben.