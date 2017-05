Medienberichte über vergebliches Sägen an Sobotkas Sessel

Gescheitert sei das Sägen an Sobotkas Sessel letztlich am Widerstand der ÖVP-Landeschefs, speziell der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, so der “Kurier”. Glaubt man den Berichten, soll das Vorhaben aber schon recht nahe an der Realisierung gewesen sein.

Laut “Krone” sollen Mitterlehner und Kern dies am Montag in einem italienischen Restaurant in Wien besprochen haben, und auch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe es dazu bereits Kontakte gegeben. In der Präsidentschaftskanzlei wollte man vertrauliche Gespräche nicht kommentieren, ähnlich wortkarg gab man sich auch im Bundeskanzleramt.

(APA)