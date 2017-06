Mehrere Fußgänger in London niedergefahren

Der Vorfall habe sich am Samstag auf der London Bridge ereignet, berichtete die Zeitung “Sun”. Ein Zeuge sagte der BBC, das Fahrzeug habe fünf oder sechs Menschen getroffen.

Mehrere Menschen sollen verletzt auf der Brücke liegen. Bewaffnete Polizei sei am Ort des Geschehens, berichteten britische Medien. Die Brücke wurde komplett gesperrt. Ob es sich um eine Terrorattacke handelt, war zunächst unklar.

Fünf oder sechs Menschen getroffen

Die Polizei sprach vorerst nur von einem “Vorfall”. Eine Zeugin berichtete, der Van sei mit hoher Geschwindigkeit in die Fußgänger gefahren und habe fünf oder sechs Menschen getroffen.

Zudem sollen Menschen durch Messerstiche verletzt worden sein. Auch Schüsse sollen gefallen sein, berichten Zeugen.

Vor einigen Wochen war ein Mann auf der Westminster Bridge mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren. Bei dem Terrorangriff waren mehrere Menschen ums Leben gekommen und Dutzende Menschen verletzt worden.

We are dealing with an incident on #LondonBridge, when we have more information we will update this twitter feed. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3. Juni 2017

We are aware of reports on social media. We will release facts when we can – our info must be accurate #LondonBridge — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3. Juni 2017