Media-Markt-Mitgründer Erich Kellerhals gestorben

Der streitbare Media-Markt-Mitbegründer Erich Kellerhals ist tot. Der 78-jährige Handelsunternehmer starb am ersten Weihnachtsfeiertag im Kreis seiner Familie in Salzburg, wie ein Sprecher der Kellerhals-Investmentgesellschaft Convergenta am Donnerstag sagte.

Der Milliardär war mit gut 21 Prozent an Media-Saturn beteiligt, die mit 65.000 Beschäftigten und rund 22 Mrd. Euro Umsatz größte Elektronik-Handelskette Europas. Mit dem Hauptgesellschafter Metro und später mit deren Abspaltung Ceconomy lag Kellerhals seit 2011 im Clinch über die Geschäftspolitik.

In der Hoffnung auf ein Ende des jahrelangen Streits griffen die Anleger am Donnerstag bei Ceconomy-Aktien zu. Die im MDax gelisteten Titel legten 4,2 Prozent zu und markierten mit 12,26 Euro den höchsten Stand seit der Abspaltung von der Metro. “Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt die Hoffnung wider, dass es eine Einigung zwischen den Kellerhals-Erben und dem Management um die Firmenstrategie gibt. Es ist allerdings fraglich, ob es dazu kommt. Da werden arg viel Vorschuss-Lorbeeren verteilt.”

Ceconomy war im Sommer aus dem Handelsriesen Metro hervorgegangen, der in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler aufgespalten wurde. Media-Saturn ist die zentrale Beteiligung der Ceconomy AG. Erich Kellerhals sei eine bemerkenswerte Unternehmerpersönlichkeit gewesen und habe mit seiner Frau den Grundstein der heutigen Media-Saturn-Gruppe gelegt, hieß es von der Holding. “Dafür zollen wir ihm Respekt. Unser Beileid und Mitgefühl gilt seiner Familie”, teilte der Ceconomy-Vorstand mit. “Ohne ihn und seine Familie hätte das Unternehmen nicht zu seiner Stärke gefunden”, hieß es bei der Media-Saturn-Gruppe.

Der Self-Made-Milliardär hatte sich 1963 zusammen mit seiner Frau Helga mit dem Einzelhandelsunternehmen F.E.G. (Fahrrad Elektro Geschäft) selbstständig gemacht. 1979 gründete er zusammen mit anderen Investoren den ersten Media Markt und expandierte in den folgenden Jahren rasch im In- und Ausland. 1988 stieg die Kaufhof Warenhaus AG mehrheitlich ein, die dann 1996 mit der Metro verschmolz. Kellerhals hat die Anteile an der Elektronikkette in der Investmentgesellschaft Convergenta gebündelt. Als Geschäftsführer fungiert neben dem Ehepaar Kellerhals unter anderen auch dessen Sohn Jürgen Kellerhals.

Kellerhals hatte seit Jahren einen erbitterten Streit mit der Metro über deren Geschäftsführung geführt. Nach der Abspaltung setzte sich der mit Ceconomy-Chef Pieter Haas fort. So hatten etwa Vertreter von Convergenta den Jahresabschluss in einer Gesellschafterversammlung von Media-Saturn nicht abgezeichnet. Kellerhals nahm auch Anstoß am Einstieg bei dem französischen Konkurrenten Fnac Darty und erhob bei der Finanzaufsicht BaFin Beschwerde. Im Konflikt zwischen Kellerhals und Ceconomy sollte zuletzt der Investor Clemens Vedder eine Lösung finden – er war von beiden Seiten als Mediator eingeschaltet worden.