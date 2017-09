Med Campus Graz wird mit Modul 2 weiter ausgebaut

Am 13. Oktober wird Modul 1 offiziell eröffnet - © APA (Med Uni Graz)

Der Med Campus Graz der Medizinischen Universität Graz wird mit dem Modul 2 weiter ausgebaut – Wissenschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) gab am Freitag in Graz eine entsprechende Finanzierungszusage. Am 13. Oktober wird bereits das Modul 1 offiziell eröffnet. Investiert werden rund 230 Mio. Euro, darin sind auch die Mittel für den Neubau der Anatomie enthalten.