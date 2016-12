Mechatronik studieren? Jetzt auch berufsbegleitend

Gerade im technischen Bereich hat Vorarlberg einen sehr hohen Standard – maßgeblich mitgestaltet wird die dynamische Welt der Technik und Maschinen von Mechatronik-AbsolventInnen der FH Vorarlberg. Bisher war dieses Bachelor-Studium Vollzeit­studierenden vorbehalten – ab Herbst 2017 wird es parallel dazu eine berufsbegleitende Studienform des Studiengangs Mechatronik geben.

Technische Begeisterung

„Der Bedarf war gegeben, daher haben wir uns zu einer berufsbegleitenden Studienform entschlossen. Nach rund einem Jahr Vorbereitungszeit können wir diese ab dem nächsten Wintersemester anbieten“, erzählt Prof. (FH) Dr. Reinhard Schneider. Zielgruppe sind in erster Linie Personen, die in technischen Berufen tätig sind, sich weiterentwickeln und „mehr wissen möchten“. Bisher gab es für sie nur begrenzte Weiterbildungsmöglichkeiten in Vorarl­berg – mit dem neuen Studiengang können sie ihre beruflichen Anforderungen mit dem Aufbau akademischer Kompetenzen verbinden. Auch Umsteiger ohne technische Vorbildung können sich für das berufsbegleitende sechssemestrige Mechatronik-Studium bewerben. „Technische Studien haben den Ruf, dass sie nicht ganz leicht sind. Davon sollte man sich nicht abschrecken lassen – eigentlich benötigt es neben einem technischen Grundverständnis vor allem die Begeisterung, Neues zu entwickeln“, so Schneider.

Hohes Niveau

In Bezug auf die technische Ausbildung hat die berufsbegleitende Studienform das gleiche hohe Niveau wie das Vollzeitstudium. „Wir haben jedoch ein paar Details ausgeklügelt, die das Studium für Berufstätige ‚studierbarer‘ machen“, verrät Reinhard Schneider. Das Berufspraktikum – welches bei facheinschlägiger Berufspraxis auch wegfallen kann – ist im zweiten Studienjahr integriert, dadurch kann die „Lernbe­lastung“ besser auf die ganzen sechs Semester aufgeteilt werden. Es gibt neben der Möglichkeit ein ganzes Semester im Ausland zu studieren – falls es die Berufstätigkeit zulässt – noch zusätzlich die Chance, an einem internationalen „Field Trip“ teilzunehmen. Im dritten Studienjahr ermöglichen die Lehrveranstaltungen „Mechatronik – Integration“ eine individuelle Ausrichtung von Studieninhalten und die Ausarbeitung von konkreten beruflichen Fragestellungen.

Große Herausforderung

Der Studienbetrieb findet grundsätzlich freitags und samstags statt. Lehrveranstaltungen, die abends unter der Woche stattfinden, werden aufgezeichnet und können online nachgesehen werden. Einzelne Lehrveranstaltungen werden teilweise auch am Freitag gemeinsam für beide Studienformen durchgeführt, um den Austausch mit Vollzeitstudierenden zu ermöglichen. „Es muss einem bewusst sein, dass es kein Studium ist, das man nebenbei macht. Wichtig für den Studienerfolg sind ­Absprachen mit dem Unter­nehmen und privaten Umfeld. Wir empfehlen eine Reduktion der beruflichen Tätigkeit“, so Schneider.

Online bewerben

Interessierte können sich bis 15. Mai 2017 online bewerben. „Die ersten Bewerbungen liegen bereits vor. Insgesamt haben wir nur siebzehn Studienplätze zu vergeben“, informiert Reinhard Schneider. Das Aufnahmeverfahren besteht aus drei Teilen: einem technisch und naturwissenschaftlich orientierten Aufnahmetest, einem Interview zu Motivation, Studien- und Kommunikationsfähigkeit sowie den üblichen Bewerbungsunterlagen.

„Wer über eine mindestens zweijährige qualifizierte Berufserfahrung verfügt und die dynamische Welt der Technik und Maschinen mitgestalten möchte, ist im berufsbegleitenden Studium Mechatronik richtig.“

Prof. (FH) Dr. Reinhard Schneider,

Mechatronik berufsbegleitend