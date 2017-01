Mechatronik berufsbegleitend studieren

Bachelor Mechatronik

Ab Herbst 2017 ist es möglich, ein Bachelorstudium Mechatronik berufsbegleitend in Vorarlberg zu absolvieren. Mechatronik verbindet die Disziplinen der Mechanik, Elektronik und Informatik miteinander und ist eine DER Zukunftsdisziplinen. Pro Jahr werden nur 17 Studienplätze vergeben. Dadurch ist eine äußerst intensive Betreuung durch die Dozentinnen und Dozenten gewährleistet. Prof. (FH) Dr. Reinhard Schneider, Projektleiter für den neuen Studiengang erklärt: „Wir bieten einen exklusiven Rahmen für die Ausbildung von Mechatronik-Spezialistinnen und Spezialisten. Das Studium ist sehr anspruchsvoll und eine technische Vorbildung ist daher von großem Vorteil. Bewerberinnen und Bewerber mit Matura benötigen mindestens zwei Jahre Berufserfahrung. Auch Interessierte mit Berufsreifeprüfung bzw. mit Studienberechtigungsprüfung können sich um einen Studienplatz bewerben. Sie benötigen jedoch eine facheinschlägige Vorbildung.“

Möglichkeit sich vorzubereiten

Eine Möglichkeit, sich auf das Studium vorzubereiten, bietet Schloss Hofen mit dem Lehrgang zur Studienbefähigung. Dort können die Bewerberinnen und Bewerber ihr Vorwissen auffrischen bzw. neues Wissen erwerben. Der Lehrgang startet im Februar und dauert fünf Monate.

Berufstätigkeit bis zu 70 %

Das Studium ist so angelegt, dass in den ersten beiden Semestern am Freitag und Samstag jeweils ganztägig Präsenzunterricht stattfindet. Ab dem 3. Semester finden die Unterrichtseinheiten ab Freitagmittag und am Samstag statt. Dazu kommen während des Semesters noch einzelne Tage und Abendtermine. „Wir empfehlen eine Berufstätigkeit von maximal 70 %, da neben den Lehrveranstaltungen noch viel Zeit in Form von selbst organisiertem Lernen zu Hause sowie Gruppen- und Projektarbeiten notwendig ist“, erklärt Reinhard Schneider. „Alle Interessierte laden wir zum heutigen Infoabend von 17 bis 20 Uhr an die FH Vorarlberg ein. Dort beraten wir Sie gerne.“

Technikerinnen und Techniker erschaffen spannende Produkte, gestalten Zukunft und sind damit ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft. Daher sind sie am Arbeitsmarkt sehr gefragt.

Prof. (FH) Dr. Reinhard Schneider

Projektleiter Studiengang Mechatronik berufsbegleitend

Berufsbegleitendes Studium Mechatronik

Studienabschluss: Bachelor of Science in Engineering – BSc

Studiendauer: 6 Semester

Kontakt: Jeannette Bohnes, T 05572 792-5000

www.fhv.at/mebb

Beratung und Information:

FH Infoabend

24. Jänner 2017, 17 bis 20 Uhr

Vorteile:

• Kleingruppen: hoher Praxisbezug, intensive persönliche

Betreuung, viel Austausch

• Hoher Anteil an Dozentinnen und Dozenten aus Top-Unter-

nehmen der Branche

• Berufstätigkeit 80 bis 100 % möglich, Empfehlung ca. 70 %

• Individuelle Fächerwahl im 5. und 6. Semester

• Klarer Zeitrahmen, klare Struktur

• Möglichkeit für Auslandsreisen und Auslandssemester

• Modernste technische Labors