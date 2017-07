“McDreamy” zurück bei der Ennstal Classic in der Steiermark

Bereits 2015 nahm Dempsey an der Oldtimer-Rallye teil - © APA

Die 25. Ennstal Classic ist am Donnerstag im obersteirischen Gröbming gestartet. Prominentester Teilnehmer ist einmal mehr Schauspieler Patrick Dempsey alias Dr. Derek Shepherd aus der TV-Serie “Grey’s Anatomy”. Der 51-Jährige war bereits vor zwei Jahren am Start und verzauberte auch bei seiner zweiten Oldtimer-Rallye in der Steiermark die Fans mit guter Laune und gezücktem Autogrammstift.