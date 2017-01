McDonald's betreibt in Chna 2.400 Filialen - © APA (AFP)

McDonald’s verkauft einen Großteil seines Geschäfts in China und Hongkong für bis zu 2,1 Mrd. Dollar (1,98 Mrd. Euro). Künftig hält der chinesische Mischkonzern CITIC 52 Prozent und der Finanzinvestor Carlyle 28 Prozent an der US-Fastfoodkette dort, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. McDonald’s behält 20 Prozent.