McDonald’s verdient auch an 1-Euro-Burgern

Die Fast-Food-Kette McDonald’s will in Österreich das Hauszustell-Service, das vor zwei Jahren in Wien gestartet wurde, auch auf die Bundesländer ausweiten. Das kündigte der Österreich-Chef Andreas Schmidlechner im “Kurier”-Interview an. Bei der “my burger”-Option zum “Selberbauen” der Laberln sei man “von der guten Nachfrage überrascht”.