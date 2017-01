McDonald’s Österreich sucht mehr als 100 neue Mitarbeiter

McDonald's sucht "Gästebetreuer" - © APA (AFP)

Die US-Fastfoodkette McDonald’s sucht in Österreich mehr als 100 neue Mitarbeiter. Die Teams werden in mehr als 80 Imbisslokalen vergrößert, so der Managing Director von McDonald’s Österreich, Andreas Schmidlechner, am Mittwoch in einer Aussendung. Künftig sollen sich “Gästebetreuer” um die Kundschaft kümmern. Pro Lokal würden ein bis drei Mitarbeiter gesucht.