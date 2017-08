Mbappe strebt laut Medienberichten Transfer zu PSG an

Der 18-jährige Franzose ist heiß begeehrt - © APA (AFP)

In Frankreich bahnt sich nach Neymars Wechsel zu Paris St. Germain der nächste Transfer in dreistelliger Millionenhöhe an. Medienberichten zufolge hat sich der von mehreren Topclubs umworbene Kylian Mbappe vom AS Monaco ebenfalls auf PSG als Wunschverein festgelegt. Der 18-Jährige habe sich endgültig entscheiden, berichtete die gewöhnlich gut informierte französische TV-Fachsendung “Telefoot”.