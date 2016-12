Mazedonien: Urnengang-Wiederholung änderte Resultate nicht

Nikola Gruevski sicherte sich am 11. Dezember 51 Mandate - © APA (AFP/Archiv)

Die Wiederholung der vorgezogenen Parlamentswahlen in einem Wahllokal in der nordmazedonischen Gemeinde Tearce hat am Sonntag nicht zu einer Änderung der Resultate vom 11. Dezember geführt. Die oppositionellen Sozialdemokraten haben zwar die heutige Stimmabgabe gewonnen, allerdings sich nicht auch genügend Stimmen für ein weiteres Mandat gesichert, meldeten Medien in Skopje.