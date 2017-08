Mayweather gegen MMA-Star McGregor klar favorisiert

Floyd Mayweather Jr. ist bisher unbesiegt - © APA (AFP)

Ex-Weltmeister Floyd Mayweather bekommt es in der Nacht auf Sonntag in Las Vegas mit Mixed-Martial-Arts-Star Conor McGregor zu tun. Mayweather, der in seiner Karriere alle 49 Kämpfe gewonnen hat, gilt im Fight über zwölf Runden gegen den irischen Box-Neuling als klarer Favorit.