Mayweather besiegte McGregor durch technisches K.o.

Mayweather blieb auch im letzten Kampf seiner Karriere unbesiegt - © GETTY IMAGES NORTH AMERICA

US-Boxer Floyd Mayweather hat auch den 50. Profikampf seiner Karriere gewonnen. Der 40-Jährige besiegte am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas den irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor in der zehnten Runde durch technisches K.o. Mayweather dominierte den Kampf gegen den Boxneuling nachdem diesem in den ersten Runden einige Treffer gelangen.